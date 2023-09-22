Московский зоопарк показал маленьких капибар

На предоставленных кадрах видно, как семейство малышей-капибар деловито исследуют территорию вольера и пощипывают зеленую траву. Также заметно, что взрослая капибара находятся рядом и наблюдают за детьми.

Капибара считается самым крупным грызуном не только в Южном полушарии, но и во всем мире. Обитают они в умеренных и тропических областях Южной Америки. На распространение млекопитающего влияет температурный режим и наличием водоема, где они очень любят плавать и «медитировать». Капибара — флегматичный, добродушный вегетарианец, у этого вида крайне спокойный и дружелюбный нрав, из-за которого животное часто становится домашним любимцем.