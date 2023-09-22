Временное закрытие движения трамваев на Шаболовке перенесут

Временное закрытие движения трамваев в Якиманском районе на юге столицы перенесут. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Запланированные с 23 сентября изменения маршрутов 14, 26 и 47 переносятся на более поздний срок, — следует из сообщения.

В транспортном ведомстве уточнили, что трамваи на Шаболовке продолжат ходить по своим обычным маршрутам. Пассажиров призвали следить за информацией и объявлениями водителей, о новой дате изменений будет сообщено дополнительно, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

За текущий год для сокращения числа аварийных ситуаций трамвайные пути на 20 улицах города отделили от проезжей части.