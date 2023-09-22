Временное закрытие движения трамваев на Шаболовке перенесут
Временное закрытие движения трамваев в Якиманском районе на юге столицы перенесут. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Запланированные с 23 сентября изменения маршрутов 14, 26 и 47 переносятся на более поздний срок, — следует из сообщения.
В транспортном ведомстве уточнили, что трамваи на Шаболовке продолжат ходить по своим обычным маршрутам. Пассажиров призвали следить за информацией и объявлениями водителей, о новой дате изменений будет сообщено дополнительно, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
За текущий год для сокращения числа аварийных ситуаций трамвайные пути на 20 улицах города отделили от проезжей части.
Кроме того, летом запустили 10 новых маршрутов наземного транспорта и оборудовали семь выделенных полос для общественного транспорта. Благодаря выделенным полосам соблюдение расписания станет точнее на 68 маршрутах, а пассажиры столичного транспорта смогут экономить до 17 минут в часы сильной загруженности дорог.