Временное перекрытие движения трамваев по Шаболовке перенесли на более поздний срок
Трамваи продолжат курсировать в обычном режиме на ул. Шаболовка, перекрытие движения по улице с 23 сентября 2023 года перенесено на более поздний срок, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Запланированные с 23 сентября изменения маршрутов №14, 26 и 47 переносятся на более поздний срок. Трамваи на ул. Шаболовка продолжат ходить по своим обычным маршрутам», – говорится в материале.
В ведомстве добавили, что о дате изменений сообщат дополнительно.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что движение трамваев по ул. Шаболовка приостановят с 23 сентября до конца ноября из-за реконструкции исторического трамвайного депо имени Апакова и укладке новых путей. В рамках работ планировали полностью переложить подземные коммуникации, проходящие под трамвайными путями; обновить рельсы и шпалы; уложить новые стрелочные переводы для заезда трамваев в депо.