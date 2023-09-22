Временное перекрытие движения трамваев по Шаболовке перенесли на более поздний срок

Трамваи продолжат курсировать в обычном режиме на ул. Шаболовка, перекрытие движения по улице с 23 сентября 2023 года перенесено на более поздний срок, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Запланированные с 23 сентября изменения маршрутов №14, 26 и 47 переносятся на более поздний срок. Трамваи на ул. Шаболовка продолжат ходить по своим обычным маршрутам», – говорится в материале.

В ведомстве добавили, что о дате изменений сообщат дополнительно.