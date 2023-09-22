Движение «Аэроэкспрессов» в направлении Шереметьево изменится с 25 по 29 сентября

Поезда «Аэроэкспресс» будут прибывать и отправляться от Северного терминального комплекса на направлении Шереметьево. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— С 25 по 29 сентября все «Аэроэкспрессы» на направлении Шереметьево будут следовать до/от Северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В, С), — говорится в сообщении.

Перевозчик также добавил, что не будет осуществляться движение поездов между Северным — терминалы В, С, и Южным — терминалы D, E, F. Со всех станций маршрута поезда будут следовать по стандартному графику, пишет Telegram-канал «Аэроэкспресс».

Кроме того, 6 сентября перевозчик сообщил, что поезда «Аэроэкспресс» продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме. Теперь поездка в аэропорт от станции «Аминьевская» займет всего 23 минуты.