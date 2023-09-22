Движение «Аэроэкспрессов» в направлении Шереметьево изменится с 25 по 29 сентября
Поезда «Аэроэкспресс» будут прибывать и отправляться от Северного терминального комплекса на направлении Шереметьево. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— С 25 по 29 сентября все «Аэроэкспрессы» на направлении Шереметьево будут следовать до/от Северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В, С), — говорится в сообщении.
Перевозчик также добавил, что не будет осуществляться движение поездов между Северным — терминалы В, С, и Южным — терминалы D, E, F. Со всех станций маршрута поезда будут следовать по стандартному графику, пишет Telegram-канал «Аэроэкспресс».
Кроме того, 6 сентября перевозчик сообщил, что поезда «Аэроэкспресс» продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме. Теперь поездка в аэропорт от станции «Аминьевская» займет всего 23 минуты.
Пассажиры «Аэроэкспресса» весной оставили свыше 450 личных вещей. Чаще всего личные вещи забывали пассажиры Шереметьевского направления, однако только треть находок была возвращена хозяевам. В числе необычных вещей числятся миксер, древесный уголь и электробигуди.