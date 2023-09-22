Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 22 сентября, поделилась видео с обитающем в зоосаде гигантским муравьедом, который вальяжно лежит в своем вольере на глазах у посетителей.

— Да, муравьед. Да, гигантский. Что удивительного-то, не понимаю? Почему все собрались? — говорится в подписи к публикации.

Благоприятные условия для жизни животных создаются в Московском зоопарке для всех животных. В пятницу, 22 сентября, здесь открылась новая экспозиция «Животные тропиков». Под одной крышей теперь находятся внутренние вольеры жирафа Самсона, тапира Сью, красных панд Рыжика и Зейн.

В середине сентября Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая для животных. В ее рамках до конца ноября будут принимать фрукты, овощи, ягоды, а также желуди и шишки.