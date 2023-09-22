«Что удивительного»: Московский зоопарк поделился видео с гигантским муравьедом
Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 22 сентября, поделилась видео с обитающем в зоосаде гигантским муравьедом, который вальяжно лежит в своем вольере на глазах у посетителей.
— Да, муравьед. Да, гигантский. Что удивительного-то, не понимаю? Почему все собрались? — говорится в подписи к публикации.
Благоприятные условия для жизни животных создаются в Московском зоопарке для всех животных. В пятницу, 22 сентября, здесь открылась новая экспозиция «Животные тропиков». Под одной крышей теперь находятся внутренние вольеры жирафа Самсона, тапира Сью, красных панд Рыжика и Зейн.
В середине сентября Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая для животных. В ее рамках до конца ноября будут принимать фрукты, овощи, ягоды, а также желуди и шишки.
В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш домашнего яка. Малютка появилась на свет в августе. Через несколько дней после рождения она уже самостоятельно передвигалась по вольеру. Сейчас она живет с родителями.