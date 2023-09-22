Названы сроки окончания бабьего лета в Москве

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что бабье лето в столице закончится в начале следующей недели. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Позднякова опубликовала график, демонстрирующий, что бабье лето завершится «в начале последней пятидневки сентября». При этом в Москве и области до конца месяца будет умеренно тепло.

На выходных 23 и 24 сентября средние температуры в столичном регионе будут на семь-восемь градусов выше нормы. В последнюю неделю сентября также сформируется температурная аномалия, но небольшая - на два-три градуса теплее нормы. Дождей в этот период не ожидается.

В погодном центре «Фобос» ранее рассказали, что такой теплый сентябрь, как в 2023 году, бывает в России раз в сто лет. В Москве 21 сентября воздух прогрелся до плюс 21 градуса - июньского показателя, на Волге и в Черноземье температуры достигали плюс 25-28 градусов, а на юге - 30 градусов жары.