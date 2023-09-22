Синоптик: среднесуточная температура в Москве соответствует концу июля

«Самые тёплые дни — сегодня и завтра. +24…+26 °C — сегодня, +23…+25 °C — в субботу, +20…+25 °C — в воскресенье. К вечеру воскресенья — в ночь на понедельник — будет проходить атмосферный фронт, который даст небольшой дождик. В понедельник температура воздуха будет прохладнее, облачно с прояснениями, небольшой дождь, +17…+19 °C», — рассказал Цыганков.