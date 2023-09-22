Альпака Дося в гости просит: куда сходить в Москве с детьми на выходных

«Вечерняя Москва» собрала самые запоминающиеся мероприятия выходных, которые будут интересны детям разных возрастов.

По Ромашковой долине

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Дмитровская

Ул. Новодмитровская, 1, стр. 17 (Выставочный центр «Бойлерная»)

На этой неделе завершит работу выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», приуроченная к 20-летию культового анимационного проекта. Остались всего одни выходные, чтобы ее увидеть. Здесь можно узнать историю создания бренда.

В основе экспозиции выставки — тематические пространства, посвященные главным персонажам мультсериала. Гости увидят раритетные наброски, сделанные руками авторов, узнаваемые предметы Ромашковой долины и другое. Дети до трех лет включительно могут пройти бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места. При покупке детского билета при себе необходимо иметь документы, подтверждающие возраст ребенка. Работает выставка ежедневно. В выходные — с 11:00 до 22:00.

Праздник у альпака

Пр-т Мира, 119, стр. 45

Познакомить ребенка с животным миром можно на «Городской ферме» ВДНХ. Здесь у пары альпака породы уакайа несколько дней назад родился детеныш. Он вместе со своими родителями Педро и Досей живет в отдельном загоне. Увидеть малышку можно на «Городской ферме», аккуратно заглянув в вольер.

Скоро она окрепнет и сама будет подходить к посетителям. На «Городской ферме», кстати, живут еще и козы, коровы, овцы, кролики, нутрии, еноты, олени, ослики, павлины, гуси и утки. Работает она ежедневно. В выходные — с 10:30 до 21:00.

Большой фестиваль

Адреса и расписание можно узнать на сайте фестиваля

На этой неделе, 17 сентября, на сцене Московского Губернского театра Сергей Безруков открыл VI Большой детский фестиваль. В течение двух месяцев для детей и подростков будут показаны 37 спектаклей из 21 региона России, 19 фильмов и мультфильмов, состоятся презентации 22 книг. Лучшие работы были отобраны экспертами во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым. Спектакли фестиваля будут проходить на 17 столичных площадках.

— Это масштабное культурное событие, без которого уже невозможно представить фестивальную карту России, — приводятся на сайте фестиваля слова министра культуры с траны Ольги Любимовой. — Праздник длиною в два месяца соберет вместе творческие коллективы, современных авторов и профессиона лов в сех видов искусств из разных регионов страны.

В эти выходные в рамках фестиваля театр РОСТА в Царицыне покажет мюзикл «Иван Царевич и Серый Волк». Начало в 17:00. Спектакль рекомендован для детей от 8–10 лет.

С «Зарядьем» интереснее

Китай-город Ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1

В парке «Зарядье» можно побывать во «Флорариуме», где представлены лекарственные, декоративные, хозяйственно ценные и редкие растения всех природных зон России — от Калининграда до Сахалина. Всего в коллекции более 250 видов.

В «Заповедном посольстве» парка для детей проводят необычные мастер-классы. Юных жителей столицы приглашают, в частности, на урок слаймоведения. В ходе мастер-класса специалисты расскажут ребятам, что такое неньютоновские жидкости, коллоидные растворы, проведут опыты со светом, расскажут, что такое слаймы с точки зрения химии и с помощью каких химических реакций их можно сделать. А еще объяснят, кто, когда и зачем изобрел первый слайм.

Участники другого занятия попробуют себя в роли хирурга, научатся использовать хирургические инструменты, освоят основные техники наложения и снятия швов — с использованием специальных медицинских тренажеров. Однако нужно учитывать, что билеты на такие уроки быстро разбирают.

Поговорим о природе

Новоясеневская Новоясеневский туп., 1, стр. 3 (экоцентр «Битцевский лес»), 36-й км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца», стр. 8 (экоцентр «Лесная сказка»)

Юных жителей столицы приглашают в экотур, который приурочен ко Всемирному дню без автомобиля и Всемирному дню здоровья окружающей среды.

Так, 23 сентября в экоцентре «Битцевский лес» в 13:00 начнется мастер-класс «Велосипед», на котором дети старше восьми лет смастерят декоративное кашпо. В этот же день в 15:00 в экоцентре начнется показ мульт фильмов об экологичных видах транспорта.

24 сентября, в 13:00, в экоцентре «Битцевский лес» организуют обзорную экскурсию по природной территории. Для записи на мероприятия необходимо позвонить по телефону (916) 306-56-50. 23 сентября, в 15:00, в экоцентре «Лесная сказка» пройдет экскурсия по интерактивной экспозиции.

Участников старше пяти лет познакомят с лесной экосистемой, а также флорой и фауной города. Запись проводится по телефону (499) 643-38-43. При себе нужно обязательно иметь сменную обувь.

Сергей Безруков, Художественный руководитель фестиваля:

— В этом году мы в шестой раз открываем Большой детский фестиваль. Программа по-прежнему насыщенная. Все лучшее, созданное для детей за два года, будет представлено на БДФ этой осенью. Главная особенность фестиваля — детское жюри. Ребята должны посмотреть и изучить абсолютно всю программу и выбрать действительно лучшие спектакли, книги, фильмы, аргументировав свое решение.

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