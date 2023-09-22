В пятницу, 22 сентября, голоса московского транспорта поздравили горожан с Днем экотранспорта. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы, и.о. руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Каждый пассажир, выбирая для своих поездок экологичный транспорт, делает персональный вклад в сохранение окружающей среды. В знак благодарности нашим пассажирам, которые осознанно подходят к экологии Москвы, мы приняли решение записать аудиопоздравления в честь дня экотранспорта, — сказал он.

Поздравления можно услышать на эскалаторных наклонах метро, а также на платформах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».