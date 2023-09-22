Тишковец: В Москве повторен температурный рекорд 1975 года

Ночная температура в столице повторила рекорд 1975 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь с 21 на 22 сентября воздух в столице не остыл ниже +13 градусов. Такие показатели зафиксировала опорная метеостанция ВДНХ.

"Рекорд на метеостанции ВДНХ принадлежит 1975 году, когда синоптики зафиксировали так же +13 градусов, - написал Тишковец. - То есть минувшей ночью погода повторила рекорд 48-летней давности".

Однако часть метеостанций города зафиксировала даже более высокие показатели: например, метеостанция Балчуг показала ночью минимальное значение температуры воздуха +16,1 градуса, в Тушино - +13,4.