Тишковец: В Москве повторен температурный рекорд 1975 года
Ночная температура в столице повторила рекорд 1975 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В ночь с 21 на 22 сентября воздух в столице не остыл ниже +13 градусов. Такие показатели зафиксировала опорная метеостанция ВДНХ.
"Рекорд на метеостанции ВДНХ принадлежит 1975 году, когда синоптики зафиксировали так же +13 градусов, - написал Тишковец. - То есть минувшей ночью погода повторила рекорд 48-летней давности".
Однако часть метеостанций города зафиксировала даже более высокие показатели: например, метеостанция Балчуг показала ночью минимальное значение температуры воздуха +16,1 градуса, в Тушино - +13,4.
Как ранее рассказала "РГ" метеоролог Татьяна Позднякова, простоит тепло в столичном регионе до 25 сентября. Затем показатели термометров пойдут на убыль. Однако температура еще неделю минимум будет выше климатической нормы, правда, и не на 6 градусов, как сейчас, а только на 2-4.