Маршрут осенней прогулки по паркам опубликован на портале «Узнай Москву»

«Новый маршрут на портале «Узнай Москву» – это возможность отвлечься от городской суеты и насладиться умиротворяющей атмосферой осенней природы. Он проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдет для неспешного путешествия. Во время прогулки пользователи могут не только полюбоваться красивыми пейзажами, но и узнать больше об истории каждого места, перейдя на его страницу на портале», – отметили в департаменте информационных технологий Москвы.