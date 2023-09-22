Маршрут осенней прогулки по паркам опубликован на портале «Узнай Москву»
На портале «Узнай Москву» опубликован маршрут прогулки по самым живописным паркам и скверам столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Новый маршрут на портале «Узнай Москву» – это возможность отвлечься от городской суеты и насладиться умиротворяющей атмосферой осенней природы. Он проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдет для неспешного путешествия. Во время прогулки пользователи могут не только полюбоваться красивыми пейзажами, но и узнать больше об истории каждого места, перейдя на его страницу на портале», – отметили в департаменте информационных технологий Москвы.
Прогулка начинается в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина. Вторая остановка – «Аптекарский огород», затем предлагается посетить Патриаршии пруды и парк «Зарядье». Следующей точкой станет Воронцовский парк со старинной усадьбой. Завершить прогулку можно в музее-заповеднике «Коломенское».