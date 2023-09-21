В Мосприроде оценили активность змей в столичных парках

Мосприрода не фиксирует высокой активности змей в столичных парках
Специалисты ГПБУ «Мосприрода» не наблюдают высокой активности змей в парках столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба организации.
«В настоящий момент специалисты Мосприроды не наблюдают резкой активности змей на природных территориях. Сейчас ужи ищут себе места для зимовки. С наступлением устойчивых заморозков ужи укрываются в убежищах из веток, листвы, под корягами, в старых норах, которые не промерзают под снегом. Обычно в таких «домах» могут одновременно зимовать несколько ужей», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что спячка у рептилий обычно длится до середины весны, но срок может меняться в зависимости от погоды.
Ранее о высокой активности змей сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.