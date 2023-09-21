Собянин назвал число пользующихся МЦД-3 пассажиров

Собянин: Ежедневно маршрутом МЦД-3 пользуются до 426 тыс. пассажиров
Около 11,5 млн пассажиров воспользовались третьим маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-3) за первый месяц работы линии, ежедневно ей пользуются до 426 тыс. человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Пассажиры совершили уже 11,5 млн поездок. Третья линия наземного метро работает чуть больше месяца. Диаметр соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское и прошел через 24 района столицы. С его запуском у горожан появились новые прямые маршруты с удобными способами оплаты проезда и бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что только за первый полный день на МЦД-3 совершили 350 тыс. поездок.
«Сейчас среднесуточный пассажиропоток достигает 426 тыс., что на 16% выше аналогичного периода прошлого года на Ленинградском и Казанском направлениях», – подчеркнул Собянин.
Он добавил, что на соседних линиях метро стало свободнее, стало меньше машин на прилегающих автомагистралях.
Пассажирское движение по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» было открыто 17 августа 2023 года.