Собянин назвал число пользующихся МЦД-3 пассажиров

«Пассажиры совершили уже 11,5 млн поездок. Третья линия наземного метро работает чуть больше месяца. Диаметр соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское и прошел через 24 района столицы. С его запуском у горожан появились новые прямые маршруты с удобными способами оплаты проезда и бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры», – говорится в сообщении.