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Путин заявил, что Москва ощутимо опережает многие столицы мира

В Москве создается комфортная и прогрессивная среда, которая ощутимо опережает многие столицы мира. Такое мнение выразил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на инаугурации мэра города Сергея Собянина.

Путин: Москва ощутимо опережает многие столицы мира
©  Администрация президента РФ

Глава государства отметил, что в Москве последовательно и настойчиво формируют прогрессивную и комфортную среду. При этом предпринимается все необходимое, чтобы работали инновации, досуг и творчество. По этим показателям город существенно опережает другие мировые столицы. Путин добавил, что высокий темп преобразований обязывает руководство Москвы к постановке еще более сложных и амбициозных задач на ближайшие пять лет.

Президент выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы будет идти вперед и добиваться успехов. Он также отметил эффективную систему взаимодействия, которая построена между мэрией Москвы, правительством России и федеральными органами власти.

— Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна и, главное, будет достигать высоких результатов, — заключил Путин.

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы 18 сентября. Инаугурация мэра прошла в концертном зале «Зарядье». На церемонии также присутствовали депутаты Государственной и Московской областной думы, члены правительства Москвы и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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