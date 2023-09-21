К запуску МЦД-3 изменили около 40 маршрутов московского транспорта

"Около 40 маршрутов городского транспорта мы улучшили к запуску МЦД-3, поездки до станций новой линии наземного метро стали еще быстрее и удобнее. [И. о. заммэра Москвы] Максим Ликсутов рассказал, что вне сезона отпусков на этих маршрутах в будни пассажиры совершают до 180 тыс. поездок в сутки", - указано в сообщении.