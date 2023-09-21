В Москве в сентябре этого года больше всего среднюю предлагаемую заплату увеличили сотрудникам склада и фасадчикам. За год годовой прирост в этих сферах составил 1,5 раза.

Помимо этого, в 1,4 раза предлагаемая зарплата стала выше у учителей, логистов, водителей автобуса и операторов ПК. Также выросли зарплатные предложения у водителей, официантов, сантехников, бригадиров.

Эксперты также отмечают, что в столице осенью текущего года спрос на специалистов на рынке труда в целом вырос в 2,7 раза, а вместе с ним выросли на 16 процентов средние предлагаемые заработные платы.

Отмечается, что рост предлагаемой оплаты труда во многом связан с увеличивающимся спросом на персонал, а также с корреляцией инфляционных изменений, передает РИАМО.

Эксперты исследовали рынок труда в сфере IT и выяснили, какие специалисты были наиболее востребованы в июне — августе 2023 года.

Компании заинтересованы в найме 1С-разработчиков (22 процента вакансий среди начальных позиций), ручных тестировщиков (13,5 процента) и фронтенд-разработчиков (13 процентов), передает RT.