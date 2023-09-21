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Половина москвичей хотела бы променять столицу на маленький город ради зарплаты

Жители большинства городов-миллионников России готовы переехать в маленький город (с населением до 300 тысяч человек), если им предложат зарплату в два раза выше текущей. Например, поменять нынешнее место жительства готова почти половина москвичей (46 процентов). Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Половина москвичей хотела бы променять столицу на маленький город ради зарплаты
© Lenta.ru

При этом граждане Москвы, как и северной столицы страны, Санкт-Петербурга, вошли в число тех, кто меньше всего готов к релокации с подобными условиями. Кроме того, жители считают, что в маленьком городе можно подзаработать, а потом, через год-два вернуться домой.

Сильнее всего хотели бы переехать в небольшой город ради зарплаты жители Омска (66 процентов), Новосибирска (63 процента), Красноярска (62 процента), Волгограда (61 процент) и Перми (60 процентов). По их мнению, с деньгами большой город можно променять на маленький, и «отлично там жить». Из плюсов граждане также называют меньшее количество машин и шума.

В опросе приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.

В целом почти половина населения страны променяла бы жизнь в городе на деревенскую. Около 12 процентов опрошенных россиян готовы осуществить переезд в ближайшие три года.

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