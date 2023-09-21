Половина москвичей хотела бы променять столицу на маленький город ради зарплаты

Жители большинства городов-миллионников России готовы переехать в маленький город (с населением до 300 тысяч человек), если им предложат зарплату в два раза выше текущей. Например, поменять нынешнее место жительства готова почти половина москвичей (46 процентов). Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

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При этом граждане Москвы, как и северной столицы страны, Санкт-Петербурга, вошли в число тех, кто меньше всего готов к релокации с подобными условиями. Кроме того, жители считают, что в маленьком городе можно подзаработать, а потом, через год-два вернуться домой.

Сильнее всего хотели бы переехать в небольшой город ради зарплаты жители Омска (66 процентов), Новосибирска (63 процента), Красноярска (62 процента), Волгограда (61 процент) и Перми (60 процентов). По их мнению, с деньгами большой город можно променять на маленький, и «отлично там жить». Из плюсов граждане также называют меньшее количество машин и шума.

В опросе приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.