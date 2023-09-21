Более 18 тысяч семейных ипотек выдали в Москве в этом году

В Москве в период с января по июль выдали около 18,6 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека» общим объемом 162,3 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— В июле в столице было выдано рекордное за текущий год число кредитов: 3,4 тысячи на сумму 28,8 миллиарда рублей, — отметил он.

Таким образом Москва стала лидером программы «Семейная ипотека» среди всех регионов России. В июле текущего года на столицу приходилось почти 10 процентов выданных в стране кредитов и около 18 процентов от их объема. Льготная программа позволяет рефинансировать существующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки. Кредитов такого типа было выдано около 1,2 тысячи, или 6,5 процента от общего числа семейных ипотек за семь месяцев.

— Льготные программы являются основными двигателями ипотечного рынка в Москве: на них приходится два из трех выданных кредитов, — рассказала исполняющая обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она также отметила, что семейная ипотека за январь — июль 2023 года составила порядка 45 процентов от общего числа и объема выданных в столице льготных ипотечных кредитов. Высокий интерес к кредитной программе обусловлен постоянным расширением условий и низкими процентными ставками. Также граждан привлекает возможность рефинансировать ранее полученный кредит.

Кроме того, с января 2023 года действие программы распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничения по году их рождения.