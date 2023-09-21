Движение на синей ветке московского метро ведется в графике после проверки инфраструктуры

Движение на синей ветке метро ведется в графике после проверки инфраструктуры
Движение на на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена ведется в графике после снижения скорости поездов из-за проверки инфраструктуры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее для проверки инфраструктуры на нескольких перегонах была снижена скорость движения поездов. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно», – рассказали в пресс-службе.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на Арбатско-Покровской линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом.