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Движение на синей ветке метро ведется в графике после проверки инфраструктуры

Движение на на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена ведется в графике после снижения скорости поездов из-за проверки инфраструктуры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Движение на синей ветке московского метро ведется в графике после проверки инфраструктуры
© РИА Новости

«Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее для проверки инфраструктуры на нескольких перегонах была снижена скорость движения поездов. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно», – рассказали в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на Арбатско-Покровской линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом.