Движение на синей ветке московского метро ведется в графике после проверки инфраструктуры

«Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее для проверки инфраструктуры на нескольких перегонах была снижена скорость движения поездов. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно», – рассказали в пресс-службе.