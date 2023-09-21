Поезда не ходят между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» из-за человека на путях

Приостановлено движение поездов между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Калужско-Рижской линии нет движения поездов между станциями «Медведково» и «Бабушкинская», – говорится в материале.