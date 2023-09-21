В школах Москвы начали работу советники по воспитанию

С начала 2023 года в школах Москвы начали работу более 1,2 тыс. советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Главная задача специалистов — раскрытие талантов и способностей школьников. Сотрудники будут принимать участие в реализации проектов по воспитанию, сотрудничать с преподавателями и родителями.

«Советники директоров по воспитанию будут отвечать и за прямое взаимодействие с детской общественностью, участвовать в деятельности школьных медиа и масштабировать положительный опыт работы педагогов по вопросам воспитания», — отметили в пресс-службе Департамента образования и науки.