В Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекорд

"Бархатный" температурный рекорд зафиксирован в Москве
Минувшей ночью в центре столицы зафиксирован необычный температурный рекорд - "бархатный".
Как сообщают метеорологи центра погоды "Фобос", столбики термометров показали выше 16 градусов тепла. Как пояснили РИА Новостям в "Фобосе", в Москве даже в середине лета нормой считается +13,5 градусов.
Отметим, что ранее рекордом была температура +13 градусов, зафиксированная в сентябре 2015 года.
Кстати, сегодня, 21 сентября, погода и днем будет теплой. Как ранее "РГ" сообщила главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова, днем в четверг воздух согреется до +20... +23 градусов. Впрочем, будет облачно, а временами возможен слабый дождь.