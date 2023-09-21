В Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекорд

Минувшей ночью в центре столицы зафиксирован необычный температурный рекорд - "бархатный".

Как сообщают метеорологи центра погоды "Фобос", столбики термометров показали выше 16 градусов тепла. Как пояснили РИА Новостям в "Фобосе", в Москве даже в середине лета нормой считается +13,5 градусов.

Отметим, что ранее рекордом была температура +13 градусов, зафиксированная в сентябре 2015 года.