Москва планово готовит систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период
Столица планово готовит городскую систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, по ее словам, уже сейчас в Москве работают пункты вакцинации от гриппа.
— Привиться можно на сегодняшний день в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках, у станций метро, где у нас работают выездные бригады, — рассказала Ракова.
По словам исполняющей обязанности заместителя мэра, в ближайшее время начнется вакцинация в столичных школах и детских садах.
Также Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в столице в восемь раз меньше по сравнению с прошлым годом.
Вирусолог Сергей Вострухов заявил, что на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима.
По его словам, сезонный подъем заболеваемости ОРВИ — ежегодное явление, которое не представляет собой ничего экстраординарного. Кроме того, эксперт посоветовал пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа.