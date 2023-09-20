Москва планово готовит систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период

Столица планово готовит городскую систему здравоохранения к работе в осенне-зимний период. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по ее словам, уже сейчас в Москве работают пункты вакцинации от гриппа.

— Привиться можно на сегодняшний день в пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках, у станций метро, где у нас работают выездные бригады, — рассказала Ракова.

По словам исполняющей обязанности заместителя мэра, в ближайшее время начнется вакцинация в столичных школах и детских садах.

Также Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в столице в восемь раз меньше по сравнению с прошлым годом.

Вирусолог Сергей Вострухов заявил, что на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима.