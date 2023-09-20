В центре воспроизводства Московского зоопарка вылупились птенцы полярных сов

Трое птенцов полярных сов появились в центре воспроизводства Московского зоопарка летом. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"16 июня вылупился первый птенец, за ним с разницей в несколько дней остальные двое. В этом особенность большинства сов - птенцы вылупляются не в один день, точно так же самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своем темпе. Чем младше птенцы, чем больше видна разница между ними, и на первых порах легко опознать старшего, среднего и младшего совенка", - говорится в сообщении.

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Там отмечается, что птенцы полярных сов рождаются серыми и пушистыми - детский пух настолько объемный, что порой они кажутся крупнее родителей. По мере взросления пух постепенно заменяется на взрослое оперение, и птенцы белеют.

"Растут эти птицы действительно быстро, к двум месяцам они уже начинают учиться летать, а в сентябре готовы начинать самостоятельную жизнь. Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны. Они могут заглотить мышку, если добыча будет лежать где-то поблизости. Но если еды рядом нет, то они настойчиво будут звать мать, которая подлетит и положит мышку в клювик", - добавили в пресс-службе.

Полярные совы в центре воспроизводства приносят потомство ежегодно. Выращивают птенцов оба родителя: самка не покидает гнездо, а самец кормит ее в этот ответственный период и защищает от врагов, может прогнать даже лисицу. Гнезда эти птицы не строят, их теплого пуха достаточно, чтобы обогревать яйца. "Место для откладки яиц самка выбирает прямо на земле, в природе - чаще на пригорке, чтобы весенние паводки не уничтожили яйца, а у нас в центре - в укромном углу за густыми зарослями. Мы оставляем их расти на протяжении всего лета, создавая зеленую "ширму" для того, чтобы у птиц была возможность уединиться", - рассказали в центре.

О взрослых особях

"Обитают полярные совы в арктических регионах, а размножаться улетают южнее, в тундру. Несмотря на это, их оперение светлое в течение всего года, ведь все равно позволяет птицам оставаться незаметными. Самки, как правило, имеют пестрый окрас, а самцы чем старше, тем белее, у них узор практически отсутствует. Полярные совы - кочующие птицы, и подсчитать точное количество особей, проживающих в дикой природе, крайне сложно. Но есть информация о том, что постепенно популяция сокращается, поэтому полярной сове присвоен статус уязвимого вида", - рассказали в центре воспроизводства.

Там уточнили, что в гнездовой сезон пара сов может занимать участок площадью от 1 до 6 кв. км. Совы очень заботливые родители. Стоит им заметить врага, как они начинают атаковать его, не подпуская к гнезду. Оба родителя оберегают яйца, а затем вылупившихся птенцов. Последние покидают гнездо в возрасте 3-3,5 месяцев, чтобы начать самостоятельную жизнь.

Характерная окраска сов - снежно-белая с буроватыми пестринами различных размеров или с бурыми поперечными полосками.

"Чем старше птица, тем белее ее оперение и тем меньше в нем бурых вкраплений. Полярные совы - исключительные охотники. Они обладают острым зрением и способны разглядеть добычу издалека. Обычно эти птицы подстерегают добычу, сидя на возвышении или облетая территорию низко над землей. Стоит сове заметить свою жертву, как она атакует ее молниеносным движением", - подчеркнули в пресс-службе.

Полярные совы охотятся в основном на мышевидных грызунов: леммингов, полевок, сусликов. От численности добычи зависят основные периодические явления в жизни белых сов - период размножения, сезонных миграций, кочевок. Помимо этого, излюбленной добычей сов являются зайцы, мелкие хищники (например, горностаи), птицы (курообразные), также они могут охотиться на рыб, лягушек и добывать насекомых и ракообразных.