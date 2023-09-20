В Нескучном саду в Москве впервые провели учет белок

"На территории Нескучного сада было зарегистрировано 46 особей белки, однако это не абсолютное количество зверьков, а не более трех четвертей от него. Дело в том, что учет белок - процесс непростой: необходимо считать зверьков не только на земле, но и высоко в ветвях, ориентируясь в том числе по звукам. К тому же зверьки быстро перемещаются и могут всего лишь за пару минут оказаться в поле зрения другой группы. Для лесов Европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте 10 км встречается 12-18 особей белки - поэтому численность белок Нескучного сада даже превышает верхний порог", - говорится в сообщении.