Синоптик пообещал до +25 градусов в выходные в Москве

Ближайшие выходные в Москве и Подмосковье будут солнечными, температура составит +23…+25 градусов. Об этом «360» рассказал синоптик и климатолог Александр Шувалов.

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По словам специалиста, в четверг в регионе ожидается от +20 до +22 градусов, а к выходных столбики термометров будут удерживать оптимальную для получения загара температуру.

«Купаться еще нельзя, а вот загорать — можно. Температура +23…+25 на юге области», — сказал Шувалов и добавил, что в первые дни октября также можно рассчитывать +15…+ 20 градусов.

Собеседник телеканала назвал погодную ситуацию «синаптическим дежавю», поскольку подобные показатели «повторяются с периодичностью раз в три-четыре дня».