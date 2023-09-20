Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в экспрессах ЦППК на отдельных креслах

Дети до 7 лет теперь смогут бесплатно ездить в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании на отдельных креслах. Раньше ребятам разрешалось кататься на руках у взрослых сопровождающих. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

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Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить бесплатный билет. Он приобретается по свидетельству о рождении ребенка. Услуга будет востребованной — с начала 2023 года в экспрессах проехали более 20 тысяч дошкольников.

— Напоминаем, что проезд детей в возрасте до 7 лет в электропоездах ЦППК возможен только в сопровождении взрослых, — сообщили в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».