Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в экспрессах ЦППК на отдельных креслах
Дети до 7 лет теперь смогут бесплатно ездить в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании на отдельных креслах. Раньше ребятам разрешалось кататься на руках у взрослых сопровождающих. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить бесплатный билет. Он приобретается по свидетельству о рождении ребенка. Услуга будет востребованной — с начала 2023 года в экспрессах проехали более 20 тысяч дошкольников.
— Напоминаем, что проезд детей в возрасте до 7 лет в электропоездах ЦППК возможен только в сопровождении взрослых, — сообщили в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».
Более тысячи новых валидаторов появится на станциях Центральной пригородной пассажирской компании в Москве и Подмосковье до конца сентября. Валидаторы будут функционировать от пяти до шести часов, даже если отключится электричество. Так пассажиры смогут в любое время активировать разовые электронные билеты, абонементы, воспользоваться функцией быстрого прохода к поездам.