Сократилось время проезда автомобилистов на Лефортовской площади

Время проезда автомобилистов на Лефортовской площади сократилось на 15 процентов, по транспортной схеме заменили обычный перекресток на круговой. Об этом в среду, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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— На 15 процентов быстрее теперь проезжают машины Лефортовскую площадь, — говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 12 тысяч пешеходов смогут переходить дорогу безопасно, включая студентов Московского государственного технического университета имени Баумана, которые пересекают Лефортовскую площадь, когда идут от метро к университету и обратно.

До изменений движение на площади регулировал перекресток со светофором, а чтобы транспорт проезжал без задержек, пешеходы пользовались тремя переходами. Но был нужен еще один, поскольку студенты, чтобы добраться до кампусов, перебегали по диагонали. Таким образом они сокращали путь, но провоцировали дорожно-транспортные происшествия.

Теперь благодаря организации нового кругового перекрестка автомобилисты могут без светофоров проезжать, пропуская пешеходов на переходах. Это не только сокращает время проезда на участке, но и позволяет избежать аварий.