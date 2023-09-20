Более 1,2 тыс. указателей обновили в столичном метро и на МЦД

Более 1,2 тысячи указателей обновили в метро и на МЦД за два месяца
Свыше 1,2 тысячи указателей обновили в метро и на Московских центральных диаметрах (МЦД) за два месяца. Об этом сообщил и. о. заместителя мэра Москвы, и. о. руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в среду, 20 сентября.
— Мы продолжаем повышать комфорт поездок пассажиров по городу по поручению (мэра Москвы — прим. «ВМ») Сергея Собянина. В связи с появлением новых линий и диаметров размещаем актуализированные схемы в метро, на МЦК и МЦД, — сказал он.
Всего на станциях метро, МЦК и МЦД обновят более 50 тысяч навигационных элементов, передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».
Систему навигации столичного метро начали обновлять 1 сентября. В новой схеме сделали формы колец БКЛ и МЦК более геометрически выверенными, а пересадочные станции с одинаковыми названиями обозначили кругом. Это позволит визуально «разгрузить» схему для простоты восприятия.
Кроме того, на шести станциях московского метро разместили навигацию к автоматам по продаже билетов. Она появилась на станциях «Сокол», «Октябрьское Поле», «Александровский сад», «Отрадное», «Тушинская» и «Планерная». При этом аппараты обозначили яркими наклейками.