Более 1,2 тыс. указателей обновили в столичном метро и на МЦД

Свыше 1,2 тысячи указателей обновили в метро и на Московских центральных диаметрах (МЦД) за два месяца. Об этом сообщил и. о. заместителя мэра Москвы, и. о. руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в среду, 20 сентября.

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— Мы продолжаем повышать комфорт поездок пассажиров по городу по поручению (мэра Москвы — прим. «ВМ») Сергея Собянина. В связи с появлением новых линий и диаметров размещаем актуализированные схемы в метро, на МЦК и МЦД, — сказал он.

Всего на станциях метро, МЦК и МЦД обновят более 50 тысяч навигационных элементов, передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

Систему навигации столичного метро начали обновлять 1 сентября. В новой схеме сделали формы колец БКЛ и МЦК более геометрически выверенными, а пересадочные станции с одинаковыми названиями обозначили кругом. Это позволит визуально «разгрузить» схему для простоты восприятия.