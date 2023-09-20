На Таганке появилась "золотая" котельная

В Таганском районе во время застройки территории бывшего фармгиганта "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко решили не сносить старую котельную, а реконструировать ее.

Небольшое здание построили в 1850-х, и изначально оно выполняло техническую функцию. В 1978 году в нем установили три паровых котла. А уже в наши дни застройщик решил котельную оставить, но заменить оборудование и превратить котельную в арт-объект. Его покрасили в золотой цвет, одну стену остеклили, сделав прозрачной, чтобы посетители могли своими глазами увидеть внутренние процессы работы отопительной системы.