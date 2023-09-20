На Таганке появилась "золотая" котельная
В Таганском районе во время застройки территории бывшего фармгиганта "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко решили не сносить старую котельную, а реконструировать ее.
Небольшое здание построили в 1850-х, и изначально оно выполняло техническую функцию. В 1978 году в нем установили три паровых котла. А уже в наши дни застройщик решил котельную оставить, но заменить оборудование и превратить котельную в арт-объект. Его покрасили в золотой цвет, одну стену остеклили, сделав прозрачной, чтобы посетители могли своими глазами увидеть внутренние процессы работы отопительной системы.
Помимо прочего, новое оборудование позволит значительно сократить расходы по оплате газа, необходимого для работы котлов.