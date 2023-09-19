Депздрав прокомментировал сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке
Сообщения о возобновлении работы COVID-госпиталя в Коммунарке не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появились публикации о запуске в Коммунарке одного ковидного родера - быстровозводимой конструкции для приема больных.
Журналисты отмечали, что в рассчитанном на 60 мест родере якобы находится в настоящее время свыше 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
В пресс-службе заметили, что «информация о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности».
Резервный госпиталь, состоящий из нескольких отсеков, не работает, не принимает пациентов. Он находится в резерве, подчеркнули в департаменте.
Вместе с тем, в одном из родеров располагается дневной стационар для пациентов из группы риска Он работает на постоянной основе, действовал в период пандемии, продолжает функционировать и сейчас, уточнили в пресс-службе.