МЦД-4 за 10 дней воспользовались 2 млн человек

"С момента открытия МЦД-4 им воспользовались уже 2 млн человек. 9 сентября мы запустили четвертый диаметр, и с каждым днем пассажиров здесь все больше. Вот несколько фактов о МЦД-4: это 86 км путей и 36 станций, многие из которых - пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры; поезда здесь ходят со средним интервалом 5,5 минуты в часы пик, а дневных перерывов больше нет; поезда соединительной линии МЦД-4 открыты московские городские вокзалы: Поклонная, Кутузовская и Тестовская", - отмечается в публикации.