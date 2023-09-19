Удобная альтернатива: как пользоваться платными дорогами столичного региона

По платным дорогам можно быстро и без заторов добраться из пункта А в пункт Б. Однако у некоторых водителей порой возникает путаница: как, собственно, расплатиться за полученный комфорт. О тарифах за пользование платными дорогами столичного региона – в материале Москвы 24.

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ЦКАД

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Подмосковная трасса, которая соединила крупные вылетные магистрали, протянулась на 336 километров. За счет нее удалось разгрузить МКАД и другие дороги столичного региона. А водители могут добраться от одной трассы к другой в обход крупных населенных пунктов.

Стоимость проезда: 260 километров ЦКАД – это платные участки. К примеру, чтобы доехать по ЦКАД от трассы М-10 "Россия" до Калужского шоссе, владельцу легковушки придется заплатить 1 501 рубль. От М-11 "Нева" до Носовихинского шоссе – 779. При этом выезд от М-10 до М-11 обойдется всего в 30 рублей. Владельцам более крупных машин и автобусов придется заплатить дороже.

Таким образом, стоимость зависит от удаленности вылетных магистралей друг от друга и типа транспортного средства. Полную тарифную сетку можно посмотреть на сайте организации, обслуживающей трассу.

Способы оплаты: пунктов со шлагбаумами здесь нет – номера въезжающих на нее машин фиксируют камеры. Внести оплату можно через веб-версию и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" (введя в поисковой строке "ЦКАД"), сайт и приложение "Автодор", банкоматы "Элекснет" и сервис USSD на мобильном телефоне. Если же по ЦКАД проехала машина юрлица или ИП, подойдет расчетный счет. Также плата может списаться через специальное устройство – транспондер. С его помощью деньги уйдут с привязанного счета бесконтактным способом.

Проезд нужно оплатить в течение пяти дней. При этом закрывать сумму частями не получится – только полностью. Если за пять дней деньги так и не были внесены, водителю грозит штраф в 1 500 рублей для владельцев легковых автомобилей и 5 000 – для грузовых. При этом, если оплатить проезд в течение 20 дней после выставления штрафа, он будет аннулирован. Если нет – задолженность передадут судебным приставам, которые будут взыскивать деньги принудительно.

Московский скоростной диаметр

Трасса длиной 68 километров протянулась от автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до платной магистрали М-11 "Нева" с ответвлением на М-12 "Восток". Благодаря МСД можно проехать через город всего за 40 минут. Кроме того, дорога связала между собой 10 крупных вылетных магистралей, разгрузила столичные дороги и улучшила транспортную доступность 48 районов города, в которых живут 4,5 миллиона человек.

Стоимость проезда по диаметру – 950 рублей. Однако оплачивать поездку нужно только в двух случаях:

если машина дважды пересекла границы ЦКАД в любом месте в течение суток и проехала по МСД (фактически транзитом через город);

когда между въездом автомобиля на МСД и съездом с него прошло не более двух часов.

Кроме того, бесплатным будет проезд и для некоторых категорий транспорта. Среди них автомобили с номерами Москвы и Подмосковья, наземный городской транспорт, такси с разрешением на перевозки в столичном регионе, школьные автобусы и автобусы, которые везут организованные группы детей. Более подробную информацию о бесплатных категориях транспортных средств можно найти на сайте МСД. Также важно, что проезд грузовиков без пропуска по этой дороге запрещен.

Способы оплаты: шлагбаумов здесь тоже нет, а внести деньги можно через сайт МСД и в приложении "Парковки России". Кроме того, плата спишется автоматически, если в машине есть транспондер. На оплату проезда у водителя есть максимум пять дней. Если не сделать это вовремя, придется погасить штраф. Однако он аннулируется, если погасить задолженность в течение 20 дней после постановления. Когда истечет и этот срок, а оплата произведена не будет, в дело вмешаются приставы.

Проспект Багратиона

Шестиполосную магистраль длиной в 10 километров от "Москва-Сити" до МКАД торжественно открыли в День города. Теперь время в пути от Третьего транспортного кольца в районе делового центра до МКАД составит всего около семи минут. Фактически эта дорога стала северным дублером Кутузовского проспекта.

Стоимость проезда зависит от способов оплаты, указанных на сайте. Дешевле всего – по транспондеру оператора, обслуживающего трассу, – 416 рублей. Базовый же тариф для легковых автомобилей составляет 600 рублей и применяется при регистрации проезда по госномеру или с помощью любого другого транспондера. Чем крупнее транспортное средство, тем выше стоимость.

Способы оплаты: пропускных пунктов и шлагбаумов здесь нет. С транспондеров деньги спишутся автоматически, а если нет такого устройства, внести средства можно в мобильных приложениях "Парковки России" и "Главная дорога", а также на сайтах mos.ru и m-road.ru. Оплатить проезд нужно в течение пяти дней, иначе водителю придется заплатить штраф. Но он тоже аннулируется, если ликвидировать долг в течение 20 дней после постановления. Если же не погасить задолженность, ее также передадут приставам.

В другие регионы

От Москвы начинаются сразу несколько крупных трасс с платными участками. Среди них, например, М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Нева", благодаря которым можно быстро и с комфортом добраться до разных уголков страны.

Стоимость проезда по тем или иным участкам платных дорог зависит от класса автомобиля и конкретной трассы. К примеру, проезд по М-1 "Беларусь" с 33-го по 66-й километр в Московской области обойдется водителю легковушки в 150 рублей. А проезд по М-4 "Дон" от МКАД до села Ситне-Щелканово будет стоить 230 рублей с понедельника по четверг и 300 рублей с пятницы по воскресенье. Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте "Автодора".

Способы оплаты: на большинстве участков платных дорог установлены специальные пункты. Перед ними нужно занять определенную полосу в зависимости от способа оплаты – наличными, банковской картой или при помощи транспондера.