«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В столичном регионе объявлен «Желтый» уровень погодной опасности на 20 сентября. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Ветер, местами порывы до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Погодная опасность объявлена с 12:00 20 сентября до 21:00 20 сентября. Граждан призывают быть осторожными и не парковать автомобили под деревьями, а также стараться избегать нахождения под ними.

Кроме того, в столичном регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности четвертого класса, пишет официальный сайт Гидрометцентра России.

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе ожидается пора потепления с 20 сентября. Столбики термометров поднимутся до 25-градусных значений.