«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В столичном регионе объявлен «Желтый» уровень погодной опасности на 20 сентября. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
— Ветер, местами порывы до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Погодная опасность объявлена с 12:00 20 сентября до 21:00 20 сентября. Граждан призывают быть осторожными и не парковать автомобили под деревьями, а также стараться избегать нахождения под ними.
Кроме того, в столичном регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности четвертого класса, пишет официальный сайт Гидрометцентра России.
В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе ожидается пора потепления с 20 сентября. Столбики термометров поднимутся до 25-градусных значений.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тоже пообещал москвичам рекордное потепление на текущей неделе. По прогнозам синоптиков температура воздуха может прогреться до 22–27 градусов. Тишковец подчеркнул, что последний раз такие температурные значения фиксировали лишь 99 лет назад.