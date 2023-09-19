Музей Победы впервые стал участником акции «Московские истории»

Музей Победы в первый раз стал участником акции «Московские истории». В честь Всемирного дня туризма музей проведет бесплатные групповые экскурсии. Об этом во вторник, 19 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Экскурсионная программа организована в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории». Жители и гости столицы смогут насладиться путешествием по историческим экспозициям Музея Победы и его филиала «Главные оружейные реликвии армии». Экскурсоводы организуют туристические маршруты по мемориальному комплексу на Поклонной горе и познакомят гостей с историческим местом столицы.

Участники акции смогут оценить экспозицию «Подвиг Армии», а также изучить залы диорамного комплекса, где вживую увидят полотна, созданные маэстро батальной живописи Студии имени М. Б. Грекова. В коллекции музея находится более 400 экспонатов, каждый из которых наглядно продемонстрирует экскурсовод. Из наиболее примечательных объектов в музейной коллекции находятся реликвии легендарных полководцев Георгия Жукова, Андрея Еременко, Кирилла Мерецкова, Ивана Конева и других военачальников.

В музее «Г.О.Р.А.» состоится экскурсия «Оружие Победы», а в Парке Победы гиды познакомят гостей с историей Поклонной горы и ее достопримечательностями. Посещение бесплатных экскурсий требует онлайн-регистрации и создания индивидуального профиля в туристическом сервисе Russpass.