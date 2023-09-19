Исторические барельефы на станции «Новокузнецкая» отреставрируют до конца года
На станции столичного метрополитена «Новокузнецкая» продолжаются реставрационные работы с барельефами. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 19 сентября.
В процессе ремонта исходный вид придадут гипсовому фризу авторства Саула Рабиновича и Николая Штамма, посвященному Красной армии. По итогам текущих работ специалисты почти полностью реализовали зачистку рельефа от старых слоев краски, укрепили разрушенные фрагменты и ликвидировали трещины.
Сейчас утраченные фрагменты барельефа удалось восстановить более чем наполовину. Однако некоторые крупные фрагменты все же пришлось воссоздать заново, используя в качестве исходного макета оставшиеся участки фриза. Среди них три гипсовые фигуры офицеров, исчезнувшие во время строительства перехода в 70-х годах.
Когда весь пласт работ по укреплению и расчистке барельефов закончится, их покроют краской, чтобы придать первоначальный облик.
Как отметил Максим Ликсутов, московское метро — это гордость и достояние города, которое следует сохранить для будущих поколений, передает официальный сайт мэра Москвы.
Реставрации старинных монументов не редкость для столицы. В четверг, 7 сентября, завершились работы над усыпальницей семейства Кноп на Введенском кладбище. В рамках восстановительных мероприятий мастера укрепили конструкции памятника, отреставрировали фасады и интерьеры.