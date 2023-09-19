Школьники и студенты смогут бесплатно посмотреть 11 выставок Музея Победы

На этой неделе школьники, студенты и многодетные семьи смогут бесплатно посетить 11 выставок Музея Победы. Акция будет действовать в воскресенье, 24 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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Для посещения всех экспозиций горожанам необходимо на кассе предъявить соответствующее удостоверение.

— Посетителям предлагают познакомиться с фотовыставкой «Этот город наш с тобою», посвященной 876-летию Москвы. В экспозицию вошло более 50 фотографий, сделанных корреспондентами ТАСС, — говорится в материале.

Также в этот день можно будет посетить еще несколько выставок Музея Победы: «Закат цитадели», «Крупным планом», «Ледяная петля Сталинграда», «Багровый рубеж», «Крупным планом» и другие.

Кроме того, трехдневная экскурсионная программа для школьников из Дагестана стартует 20 сентября в Музее Победы. Поездка состоится как часть образовательной программы проекта «Навигатор Победы».