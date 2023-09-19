Школьники и студенты смогут бесплатно посмотреть 11 выставок Музея Победы
На этой неделе школьники, студенты и многодетные семьи смогут бесплатно посетить 11 выставок Музея Победы. Акция будет действовать в воскресенье, 24 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.
Для посещения всех экспозиций горожанам необходимо на кассе предъявить соответствующее удостоверение.
— Посетителям предлагают познакомиться с фотовыставкой «Этот город наш с тобою», посвященной 876-летию Москвы. В экспозицию вошло более 50 фотографий, сделанных корреспондентами ТАСС, — говорится в материале.
Также в этот день можно будет посетить еще несколько выставок Музея Победы: «Закат цитадели», «Крупным планом», «Ледяная петля Сталинграда», «Багровый рубеж», «Крупным планом» и другие.
Кроме того, трехдневная экскурсионная программа для школьников из Дагестана стартует 20 сентября в Музее Победы. Поездка состоится как часть образовательной программы проекта «Навигатор Победы».
Столичный Музей Победы проведет 19 и 20 сентября экскурсии для школьников из новых регионов России. Более 600 ребят из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей ознакомятся с выставками и экспозициями культурного учреждения и узнают о вкладе советского народа в Победу.