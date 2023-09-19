Портал «Школа.Москва» стал единой медиаплатформой столичного образования
За два года существования портала «Школа.Москва» его посетили более шести миллионов раз. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила руководитель PR-службы столичного департамента образования и науки Наталья Цымбаленко.
— Портал «Школа.Москва» за два года вырос в полноценную медиаплатформу, посвященную Московскому образованию. Здесь собрана самая интересная, полезная и актуальная информация о проектах столичных школ и колледжей, ежедневно публикуются новости и подкасты, видеоматериалы Московского образовательного канала, создаются тематические разделы и страницы, рассказывающие о достижениях московских школьников и учителей, — отметила она.
По ее словам, специалисты сделали масштабный редизайн портала с изменением визуальной концепции в едином стиле Московского образования, более информативной широкой сеткой, удобной навигацией по разделам и блокам портала.
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