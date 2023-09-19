Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

В столице открыли новый парк в пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общения со студентами находящегося рядом с новым парком Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Сделали парк в центре Нагатино-Садовников, сделали набережную в этом году, ул. Нагатинскую. Район преобразился в лучшую строну. Парк со спортивной площадкой. Можно заниматься с утра и до вечера, — сказал он.

По его словам, ранее вышеназванная территория была заброшена: здесь находились гаражи, были овраги. Сейчас там обустроили хорошие пешеходные дорожки.

Комплексное благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих территорий начали в январе 2023 года и завершили в сентябре того же года. Проект проходил на участке порядка 22 гектаров в пойме реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природной территории «Вишневый сад» и прилегающих дворов. По существующим протопам проложили удобные дорожки, вдоль которых установили лавочки для отдыха горожан.

В рамках работ специалисты создали тематическую детскую площадку «Логово разбойника». Ее название связана с легендой о том, что в XVII веке в этом укромном месте скрывался разбойник Савка. Большая и оригинальная игровая зона с качелями, горками и лазалками станет местом притяжения ребятишек, где они смогут порезвиться от души.

Кроме того, они обновили существующие и создано несколько новых площадок для детей разных возрастов. Также привели в порядок межквартальные проезды и создали площадки для выгула и дрессировки собак.

На территории парка организовано 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками.