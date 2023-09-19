Москвичи смогут выбрать лучшие столичные объекты досуга, обучения и спорта

В рамках проекта «Активный гражданин» стартовала череда голосований «Осень в Москве». На этот раз жители столицы смогут оценить объекты досуга, спорта и обучения. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службах департаментов культуры и спорта Москвы.

© Вечерняя Москва

Голосование будет состоять из двух вопросов, принять участие в нем смогут все желающие.

В рамках первого вопроса москвичи смогут выбрать лучшие спорткомплексы столицы.При этом у москвичей будет возможность отметить от одного до пяти вариантов. Из знаменитых комплексов в пул голосования входят: Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, стадион «Москвич», спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» и центр современного пятиборья «Северный».

— Более подробно об этих и других спорткомплексах можно узнать в голосовании. Подобные объекты открываются после реконструкции в Москве каждый год, — пояснили на официальном сайте мэра столицы.

Второй вопрос посвящен площадкам, созданным для занятий спортом на открытом воздухе. На этом этапе анкетируемые также смогут выбрать до пяти вариантов. В число предлагаемых на выбор локаций входит ВДНХ, где гости могут научиться катанию на велосипеде и роликовых коньках, а также игре в бадминтон. В парке «Яуза», в свою очередь, располагается гоночная рама с препятствиями в стиле «русский ниндзя».