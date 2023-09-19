Сергунина пригласила москвичей на фестиваль «Проектируем будущее»

На ВДНХ с 21 по 24 сентября проведут научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее». Посетителей мероприятия ждут инсталляции, дискуссии, иммерсивные лекции и многое другое. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участниками фестиваля станут представители креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна. Мероприятия проведут на площадках ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация», Музее славянской письменности «Слово», центре современных биотехнологий «Музей «Биотех»», Биологическом музее имени К. А. Тимирязева (павильон № 31 «Геология»), Театре сказок и других локациях. Участие во всех активностях будет бесплатным, но потребуется предварительная регистрация.

— Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов, — рассказала Сергунина.