Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк, созданный в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях в районе Нагатино-Садовники, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сделали парк в центре Нагатино-Садовников, сделали набережную в этом году, ул. Нагатинскую. Район преобразился в лучшую строну. Парк со спортивной площадкой. Можно заниматься с утра и до вечера», – сказал Собянин в ходе общения со студентами находящегося рядом с новым парком Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий, учащиеся которого теперь занимаются спортом на площадках парка.

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Мэр отметил, что до благоустройства территория была заброшена: здесь находились гаражи, были овраги.

«На заброшенной территории никто не ходит – небезопасно, темно, грязно. Сейчас вместо оврагов – хорошие пешеходные дорожки. В центре района такой чудесный парк», – подчеркнул Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексное благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих территорий было начато в январе 2023 года и завершено в сентябре текущего года. Проект охватил территорию около 22 га в пойме реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природную территорию «Вишневый сад» и прилегающие дворы.

На левом берегу Жужи организована многофункциональная спортивная зона с площадками для занятий разными видами спорта, также на территории парка обустроено еще 14 спортивных площадок. Кроме того, здесь сделали тематическую детскую площадку «Логово разбойника». Обновили существующие и создали несколько новых площадок для детей разных возрастов, организовали 16 пикниковых зон с беседками. Территория «Вишневый сад» благоустроена. Также приведены в порядок межквартальные проезды и созданы площадки для выгула и дрессировки собак.

Отмечается, что благодаря реализации проекта около 80 тыс. жителей района Нагатино-Садовники получили качественное зеленое пространство рядом с домом.