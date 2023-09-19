На юге Москвы появился новый парк

В пойме реки Жужи и на расположенных рядом территориях в районе Нагатино-Садовники на юге столицы открылся новый парк. Об этом Москвы.

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«До этого здесь были овраги, гаражи, помойки. Сейчас хорошая зона сделана: парк в центре Нагатино-Садовников, в этом году благоустроили набережную, улицу Нагатинскую», — рассказал глава города Сергей Собянин.

На территории площадью около 22 гектаров расчистили заброшенное русло реки, вдоль которого проложили прогулочные маршруты с местами для отдыха. В парке построили лестницы и пешеходные мостики и организовали площадки для выгула собак.

На левом берегу Жужи разместили спортивную зону с площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис, обустроили три поля для стритбола и амфитеатр. Кроме того, в парке появились 14 площадок для мини-футбола, хоккея, воркаута и других активных занятий.

Для детей в парке создали тематическую площадку «Логово разбойника» с большой игровой зоной. Согласно легенде, в XVII веке в этом месте скрывался разбойник Савка, именем которого назвали Савкин овраг.

На территории обустроили 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками, а в Вишневом саду проложили дорожки и разместили лавочки для отдыха. Специалисты привели в порядок межквартальные проезды, вдоль улицы Садовники появились парковки более чем на 350 машиномест.