На ВДНХ пройдет научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее»

Научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее» пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября, он объединит представителей креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — рассказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что детей ждут мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций. Подростков же приглашают познакомиться с профессиями будущего и пообщаться с наставниками в разных отраслях. Для взрослых предусмотрены дискуссии, лаборатории и иммерсивные лекции, литературные кафе, квизы и показы фильмов.

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках музейного города ВДНХ: в центре «Космонавтика и авиация», музее славянской письменности «Слово», центре современных биотехнологий «Музей Биотех», биологическом музее имени К. А. Тимирязева (павильон №31 «Геология»), театре сказок и других локациях.