Москва стала лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран G20
Уровень безработицы в Москве по итогам 2022 года, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,2%. Это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран "Большой двадцатки", сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2% после 2,6% в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", - привели в тексте слова и. о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В пресс-службе пояснили, что Росстат в качестве главного показателя безработицы публикует уровень зарегистрированной численности безработных, то есть считает таковыми только тех, кто официально зарегистрирован в службе занятости населения. Тогда как по методологии МОТ, которая позволяет сопоставить уровень безработицы в разных странах, используя данные официальной статистики, в число безработных входит более широкий круг людей. Они должны одновременно соответствовать трем критериям: не работать, заниматься поиском работы любым возможным способом и иметь возможность приступить к работе в течение двух недель.
Как добавил Ефимов, столичный рынок труда остается стабильным благодаря развитию промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение. В столице расширяют деятельность уже существующие компании, появляются новые. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы.
Отмечается, что рейтинг по уровню безработицы из 21 крупнейшего города "Большой двадцатки" был составлен Департаментом экономической политики и развития Москвы. По словам и. о. министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, ближайшими соседями столицы в рейтинге стали Токио с показателем 2,6% и Пекин - 3,1%. Нью-Йорк на седьмом месте - безработица была на уровне 4,3%, в Лондоне показатель составил 4,4%.