Москва стала лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран G20

Уровень безработицы в Москве по итогам 2022 года, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,2%. Это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран "Большой двадцатки", сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2% после 2,6% в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", - привели в тексте слова и. о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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В пресс-службе пояснили, что Росстат в качестве главного показателя безработицы публикует уровень зарегистрированной численности безработных, то есть считает таковыми только тех, кто официально зарегистрирован в службе занятости населения. Тогда как по методологии МОТ, которая позволяет сопоставить уровень безработицы в разных странах, используя данные официальной статистики, в число безработных входит более широкий круг людей. Они должны одновременно соответствовать трем критериям: не работать, заниматься поиском работы любым возможным способом и иметь возможность приступить к работе в течение двух недель.

Как добавил Ефимов, столичный рынок труда остается стабильным благодаря развитию промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение. В столице расширяют деятельность уже существующие компании, появляются новые. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы.