Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры
В столице стартовал капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной, — сказал он.
По словам главы города, специалисты уже расчистили, обработали специальными составами и загрунтовали стены здания. Также они приступили к нанесению декоративной штукатурки. Планируется, что все работы завершатся в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.
В июне Собянин сообщил о завершении реставрации уникального деревянного особняка Палибина в столичном районе Хамовники. В ходе работ были восстановлены фасады из лепнины и деревянного декора, приведены в порядок щитовый дубовый паркет и отреставрированы печи, которые сохранили уникальные изразцы ручной росписи.
Кроме того, столичные власти возродят знаменитую Киностудию имени М. Горького. Это позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны.