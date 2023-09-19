Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

В столице стартовал капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной, — сказал он.

По словам главы города, специалисты уже расчистили, обработали специальными составами и загрунтовали стены здания. Также они приступили к нанесению декоративной штукатурки. Планируется, что все работы завершатся в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июне Собянин сообщил о завершении реставрации уникального деревянного особняка Палибина в столичном районе Хамовники. В ходе работ были восстановлены фасады из лепнины и деревянного декора, приведены в порядок щитовый дубовый паркет и отреставрированы печи, которые сохранили уникальные изразцы ручной росписи.