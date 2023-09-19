Выставка ядовитых змей «Хижина змеелова» открылась в Московском зоопарке
В Московском зоопарке открылась выставка ядовитых змей «Хижина змеелова». Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
— Это самая большая в мире экспозиция ядовитых змей — представлено около 50 видов животных. Кроме того, посетители могут увидеть самых ядовитых змей в мире, таких как материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки и другие, — говорится в сообщении.
Экспозиция расположена на старой территории Московского зоопарка. Вход на выставку возможен только в составе экскурсии, они начинаются с 11:00 и далее каждый час, длятся 45 минут. Вход на выставку осуществляется за дополнительную плату — 300 рублей, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».
Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в понедельник, 18 сентября, поделилась кадрами с подросшим детенышем панды ДинДин.
Недавно Московский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору осеннего урожая для животных. Для птиц можно принести дикие ягоды (боярышник, калину, барбарис). Все осенние дары используют для обогащения среды обитания животных.