Выставка ядовитых змей «Хижина змеелова» открылась в Московском зоопарке

— Это самая большая в мире экспозиция ядовитых змей — представлено около 50 видов животных. Кроме того, посетители могут увидеть самых ядовитых змей в мире, таких как материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки и другие, — говорится в сообщении.