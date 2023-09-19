Собянин рассказал о популярности речных вокзалов Москвы

За прошедшее лето причалы Северного и Южного речных вокзалов в Москве приняли и отправили в путешествие свыше тысячи судов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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«За три летних месяца их причалы приняли и отправили в путешествие более тысячи судов, на борту было более 175 тысяч пассажиров», — сообщил градоначальник.

От Северного речного вокзала чаще всего отправлялись суда до Санкт-Петербурга, Казани, Мышкина, Астрахани, Твери, Костромы и Нижнего Новгорода. Наиболее популярными направлениями от Южного речного вокзала стали Рязань, село Константиново, Касимов и Нижний Новгород.

На Северном речном вокзале регулярно проходят выставки, лекции и мастер-классы — за прошедшее лето было организовано 108 подобных мероприятий, вокзал посетили свыше 1,2 миллиона человек.

Популярность Южного речного вокзала также растет — на его территории проходят спортивные тренировки, кинопоказы и выступления музыкантов. Москвичи и гости столицы могут посетить библиотеку или Музей Транспорта Москвы, а в хорошую погоду выйти на смотровую площадку на крыше. За лето там провели 130 бесплатных мероприятий, на вокзале побывали 90 тысяч гостей.

Собянин отметил, что особой популярностью пользовалась пляжная зона. На Северном речном вокзале открыли четвертый бассейн и организовали дополнительные места для отдыха, где побывали около 100 тысяч гостей. Бассейны и вечеринки Dream Beach Club на территории парка развлечений «Остров мечты» рядом с Южным речным вокзалом посетили более 150 тысяч человек.