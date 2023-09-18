Гостей "Аптекарского огорода" в Москве угостят гигантскими тыквами и арбузами

24 сентября в старейшем ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет торжественное вскрытие самых больших тыкв. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

© Москва 24/Юлия Иванко

Начало запланировано на 14:00. Мякоть тыкв организаторы раздадут посетителям, а другую часть сад подарит животным зоопарка. "Аптекарский огород" расположен по адресу проспект Мира, 26, строение 1. Он был основан в 1706 году.

Ранее москвичей предупредили, что "Аптекарский огород" поменяет график работы. С пятницы, 15 сентября, он начал закрываться на час раньше – в 20:00.