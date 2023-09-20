В Подмосковье обнаружили уникальный гриб-коралл

"Гриб действительно очень красивый. Встречается он довольно часто. Сначала он попал в федеральную Красную книгу, затем начал появляться и в региональных. Гриб съедобен и обладает некоторыми медицинскими качествами. Есть даже попытки его культивировать", - сказал специалист в беседе с aif.ru.