В Подмосковье обнаружили уникальный гриб-коралл
В Подмосковье обнаружили уникальный гриб-коралл, который занесен в Красную книгу. Поэтому срывать его запрещено. Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, чем этот гриб примечателен.
"Гриб действительно очень красивый. Встречается он довольно часто. Сначала он попал в федеральную Красную книгу, затем начал появляться и в региональных. Гриб съедобен и обладает некоторыми медицинскими качествами. Есть даже попытки его культивировать", - сказал специалист в беседе с aif.ru.
По словам Максим Дьякова, в столичном регионе такой гриб попадается довольно часто. В частности, его можно заметить на садовом участке.
Если вы встретили такой гриб, то лучше всего просто его сфотографировать, а не срывать, подчеркивает специалист.