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В Подмосковье обнаружили уникальный гриб-коралл

В Подмосковье обнаружили уникальный гриб-коралл, который занесен в Красную книгу. Поэтому срывать его запрещено. Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, чем этот гриб примечателен.

В Подмосковье обнаружили уникальный гриб-коралл
© Российская Газета

"Гриб действительно очень красивый. Встречается он довольно часто. Сначала он попал в федеральную Красную книгу, затем начал появляться и в региональных. Гриб съедобен и обладает некоторыми медицинскими качествами. Есть даже попытки его культивировать", - сказал специалист в беседе с aif.ru.

По словам Максим Дьякова, в столичном регионе такой гриб попадается довольно часто. В частности, его можно заметить на садовом участке.

Если вы встретили такой гриб, то лучше всего просто его сфотографировать, а не срывать, подчеркивает специалист.